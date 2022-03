Ziekenhuizen bereid Oekraïense patiënten over te nemen

Nederlandse ziekenhuizen zijn bereid om patiënten van Oekraïense collega-instellingen over te nemen, maar het is nog niet bekend hoeveel ze er kunnen hebben. Dat zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in reactie op een bericht van onder meer Skipr, de site met nieuws uit de gezondheidszorg. Het LCPS baseert dit op gesprekken met Regionale Overleggen Acute Zorg. Zorgminister Ernst Kuipers had gevraagd de mogelijkheden in ons land na te gaan. Het gaat nog om de eerste, zeer voorlopige inventarisatie.