Tijdens Het Grote Lijsttrekkersdebat maandag in TivoliVredenburg zei lijsttrekker Maarten Koning van D66 Utrecht dat zijn partij in de afgelopen vier jaar heeft gezien „dat de huizenprijzen in deze stad zijn verdubbeld.” Uit onderzoek van ANP, Pointer en Nieuwscheckers blijkt dat de prijzen van woningen in Utrecht inderdaad behoorlijk zijn gestegen de afgelopen jaren, maar dat van verdubbeling geen sprake is.