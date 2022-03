FACTCHECK: Half miljoen huishoudens lijdt energiearmoede

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van de SP Utrecht staat onder de kop ‘Bestrijd energiearmoede’ het volgende: „De stijging van de gasprijzen vormt een grote financiële bedreiging voor ruim een half miljoen huishoudens in Nederland. Door hun slecht geïsoleerde woning gebruiken zij ongeveer 40 procent meer gas en 10 procent meer elektriciteit dan gemiddeld. Daardoor zijn zij een relatief groot deel van hun (lage) inkomen kwijt aan de energierekening”. Deze huishoudens leven volgens de SP in energiearmoede. Uit onderzoek van ANP, Pointer en Nieuwscheckers blijkt dat de cijfers in het SP-partijprogramma niet kloppen.