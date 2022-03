Federal Reserve komt met rentestap in tijd van onzekerheden

De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, maakt woensdagavond zijn nieuwe rentebesluit bekend. Naar verwachting kondigt voorzitter Jerome Powell dan aan dat het belangrijkste tarief een kwart procentpunt omhoog gaat ten opzichte van het nu nog historisch lage niveau. Maar er zal vooral veel aandacht uitgaan naar zijn toelichting op het besluit, want door de almaar toenemende inflatie en oorlog in Oekraïne zijn er veel onzekerheden bijgekomen.