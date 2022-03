Opnieuw koersklap techinvesteerder Prosus op negatief Damrak

Prosus kreeg dinsdag opnieuw rake klappen op de Amsterdamse beurs. De techinvesteerder heeft last van de aanhoudende uitverkoop in de Chinese techsector waarin het bedrijf grote belangen heeft. De algehele stemming op de aandelenmarkten was eveneens negatief door het uitblijven van een staakt-het-vuren in Oekraïne. Ook de strenge lockdowns in veel Chinese steden om de opmars van het coronavirus in het land te stuiten, wakkerden de zorgen aan over meer verstoringen in de toeleveringsketens van bedrijven.