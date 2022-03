Wall Street blijft voorzichtig in afwachting overleg Oekraïne

De beurzen in New York veerden maandag iets op na de verliesbeurt van voor het weekeinde. De voortzetting van de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren zorgde voor enige hoop op een diplomatieke oplossing van de oorlog in Oekraïne. Ook wil de Oekraïense leider Volodimir Zelenski graag een ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Hij zegt dat zijn onderhandelaars „alles doen” om dat te regelen.