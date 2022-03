Vaccinatieconflict binnen relatie leidt vaker tot rechtszaak

Nederlandse advocaten zien een toename van het aantal conflicten in de relationele sfeer rondom vaccinatie. Zeker een kwart van de echtscheidingsadvocaten heeft ooit een conflict behandeld waarbij ouders het oneens waren over het vaccineren van kinderen. In 47 procent van die gevallen heeft dit geleid tot een rechtszaak, aldus de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) die samen met het actualiteitenprogramma EenVandaag onderzoek deed.