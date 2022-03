Grootverbruikers gas bezorgd om stabiliteit energieleveranciers

Grote energieverbruikers maken zich door de sterk opgelopen gasprijzen steeds meer zorgen over de leveringszekerheid van de brandstof. Bij de gashandel overheerst onzekerheid, waardoor energieleveranciers steeds meer van hun kapitaal aan onderpand kwijt zijn. Als dat een te zware last legt op de financiën zouden leveranciers in de problemen kunnen komen en omvallen, waarschuwt directeur Hans Grünfeld van belangenorganisatie VEMW voor zakelijke energieverbruikers.