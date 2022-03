Dat het kabinet een uitzondering maakt op zijn eigen begrotingsregels om het koopkrachtpakket te financieren, betekent niet dat die regels nu overboord gaan. Minister van Financiën Sigrid Kaag benadrukt in een persconferentie na de ministerraad „dat het bij een uitzondering moet blijven”. Bijzondere uitgaven die dit jaar in de voorjaarsnota moeten worden opgenomen, zullen dan ook via de gebruikelijke regels worden betaald.