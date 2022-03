Verffabrikant AkzoNobel blijft voorlopig actief op de Russische markt. Dat doet het bedrijf zolang westerse sancties dat toelaten, stelt AkzoNobel in een verklaring over de oorlog in Oekraïne. De verfproducent zegt zich verantwoordelijk te voelen voor zijn personeel in Rusland en Oekraïne en dat hun veiligheid en welzijn het allerbelangrijkst is.