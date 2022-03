Minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft „voor het hier en nu” geen zorgen over de voedselvoorziening als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Maar als het Oekraïense teeltseizoen verloren gaat, dreigen er later in het jaar wel problemen. „Ik vind dat we daar als Europa een verantwoordelijkheid voor hebben”, zegt de bewindsman.