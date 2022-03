De Europese Unie gaat Rusland geen economische sancties opleggen die olie of gas uit dat land raken. Dat heeft de Hongaarse president Viktor Orban gezegd in een video op zijn Facebookpagina. Orban komt met zijn opmerking naar buiten terwijl de EU-leiders, onder wie Mark Rutte, bij elkaar zijn voor een top van twee dagen op het kasteel van Versailles in Frankrijk. Die bijeenkomst staat ook in het teken van de oorlog in Oekraïne.