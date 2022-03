De Boliviaan die de Argentijnse guerrillaleider Ernesto ’Che’ Guevara doodschoot is op 80-jarige leeftijd overleden in een militair ziekenhuis in Santa Cruz de la Sierra. De krant El Deber meldde de dood van oud-soldaat Mario Terán donderdag, zich baserend op informatie van een pastoor die zijn familie bijstond.