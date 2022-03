Recordwinst voor BMW in 2021 ondanks tekort aan computerchips

De Duitse autofabrikant BMW heeft het afgelopen jaar ondanks de wereldwijde chiptekorten meer auto’s en motoren verkocht en de hoogste winst ooit behaald. De winst was drie keer zoveel als een jaar eerder. Dat kwam onder meer door een „consequente strategie” en „het verkopen van de juiste producten op het juiste moment”, aldus BMW. Het afgelopen jaar hadden veel autobouwers nog last van tekorten aan onderdelen zoals computerchips die in auto’s worden gebruikt.