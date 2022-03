De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba en zijn Russische collega Sergej Lavrov zijn in gezelschap van de Turkse collega Mevlut Cavusoglu in de Turkse badplaats Antalya bijeengekomen. Sinds Rusland Oekraïne vorige maand binnenviel is er geen contact op dit hoge niveau meer geweest tussen de oorlogvoerende landen. Wel zijn in Belarus drie gespreksrondes geweest tussen delegaties uit beide landen.