Advies: meer aandacht voor kwaliteit van leven in palliatieve zorg

De zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en dus „leven met de dood in zicht” moet anders worden ingericht, vindt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Deze zogeheten palliatieve zorg zou niet pas in de laatste maanden van iemands leven een rol moeten gaan spelen, zoals nu vaak het geval is, maar al „veel eerder in het ziekteproces”, schrijft het adviesorgaan. Het zou ook meer moeten gaan om kwaliteit van leven en hulp om „opnieuw betekenis te geven aan de tijd die nog rest”, zegt voorzitter Jet Bussemaker.