Brancheclub oliesector: alternatief Russische aardolie onzeker

Olieraffinaderijen zullen in ieder geval op korte termijn een stuk minder kunnen produceren als zij stoppen met het kopen van Russische olie. Of dat zich later weer herstelt, hangt af van hoe snel zij een vervanger van de zware Oeral-olie uit Rusland kunnen vinden. Volgens de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) is het niet zeker dat deze één op één te vervangen is. „Maar ook in Koeweit en Venezuela is heel zware olie”, aldus een woordvoerder.