ING toont herstel op wispelturig Damrak

ING toonde dinsdag enig herstel op de Amsterdamse beurs, die een wispelturig koersverloop liet zien. Ook de andere banken en verzekeraars veerden op na de recente zware koersverliezen in de financiële sector. De markten bleven verder in de greep van de oorlog in Oekraïne. Naast een verdere escalatie van het conflict vrezen beleggers dat de hogere olieprijzen de al hoge inflatie verder zullen aanjagen waardoor de koopkracht van consumenten nog meer onder druk wordt gezet.