Een week extra aandacht voor de schepping. Is dat niet wat wrang als tegelijkertijd een oorlog door het midden van Europa raast? Wie maakt zich druk over een kwetsbaar plantje of het uitsterven van een klein insect als er bommen vallen in Oekraïne en de wereld zich met ingehouden adem afvraagt of Poetin een kernwapen gaat gebruiken? Zijn er nu geen belangrijker dingen dan extra aandacht voor de schepping?