Hoekstra: sluiten haven Rotterdam voor Russen niet onbespreekbaar

Russische schepen de toegang tot de haven van Rotterdam verbieden als straf voor de invasie in Oekraïne is voor het kabinet niet onbespreekbaar als ook andere havens als Antwerpen en Hamburg dat doen, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). „Wij hebben aangegeven dat geen enkel onderdeel van de sancties buiten haken geplaatst wordt en we ook bereid zijn hier naar te kijken. Maar het is essentieel dat je daar in gezamenlijkheid in optrekt.”