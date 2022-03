De beurzen in New York gingen vrijdag verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder. De stemming werd gedrukt door de verkoopgolf op de Europese markten, die volgde op de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne waarbij brand uitbrak. De brand in de grootste kerncentrale van Europa is geblust en de stralingsniveaus zouden normaal zijn, maar Russische troepen hebben de centrale in handen.