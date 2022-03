De aandelenkoersen in Amsterdam blijven vrijdag onder druk staan na de forse verliesbeurt een dag eerder. De Russische aanval op de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne, waarbij brand uitbrak, zorgt voor onrust op de markten. De brand in de grootste kerncentrale van Europa is volgens de lokale autoriteiten inmiddels geblust en de stralingsniveaus zouden normaal zijn. Wel hebben Russische troepen de controle overgenomen.