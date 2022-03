De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een fors verlies gesloten. Beleggers reageerden geschrokken op de Russische aanval op de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne, waarbij brand uitbrak. De situatie rond de grootste kerncentrale van Europa is volgens de lokale autoriteiten onder controle. De reactoren zouden inmiddels veilig zijn uitgeschakeld en de stralingsniveaus rondom de kerncentrale zouden normaal zijn.