Het is volgens Artsen zonder Grenzen een uitdaging om de werkelijke omvang van de medische nood in Oekraïne vast te stellen, door de voortdurende gevechten. Volgens de noodhulporganisatie is er in de oostelijke regio Donetsk weinig water en geen elektriciteit en gas. Ook is in dat deel van het land veel schade toegebracht aan wegen en aan sommige ziekenhuizen, waardoor de toegang tot essentiële zorg flink is beperkt.