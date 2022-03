De olieprijzen blijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne stijgen. Zowel Amerikaanse WTI-olie als Brentolie stond donderdag ruim 3 procent in de plus. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, kwam boven de 117 dollar uit voor een vat van 159 liter. Amerikaanse olie kost ruim 114 dollar.