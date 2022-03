De aandelenbeurs in Tokio is woensdag flink lager gesloten in navolging van de forse verliezen op Wall Street. De vrees voor een verdere verharding van de oorlog in Oekraïne zorgde voor verkoopdruk. De aanhoudende stijging van de olieprijzen wakkerde daarbij de vrees aan voor een verder oplopende inflatie en een negatieve impact op het economisch herstel van de coronacrisis.