Van het edelmetaal dat vorig jaar werd buitgemaakt tijdens de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord is een hoeveelheid ter waarde van ruim 4 miljoen euro nog zoek. De politie zei dinsdagavond in Opsporing Verzocht dat het onder meer gaat om 80 kilo aan platinum, 1,5 kilo aan goudkorrels en meerdere omgesmolten goudbaren.