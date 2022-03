De Europese aandelenbeurzen zakten dinsdag dieper in het rood door de oorlog in Oekraïne. De vrees dat de zware sancties van het Westen tegen Rusland ook een grote impact zullen hebben op de wereldeconomie hield de markten in de greep. Ook de opmars van een groot Russisch militair konvooi richting de Oekraïense hoofdstad Kiev zorgde voor terughoudendheid.