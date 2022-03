De aandelenbeurzen in Azië zijn dinsdag overwegend gestegen. Beleggers blijven het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de ontwikkelingen op het gebied van sancties nauwlettend volgen. Economische cijfers over de bedrijvigheid van de industrie in veel landen in Zuidoost-Azië waren positief, omdat de impact van uitbraken van de omikronvariant van het coronavirus is afgenomen.