Horeca: plan nodig om ondernemer komende jaren te laten overleven

Lang niet alle horecaondernemers kunnen direct op volle kracht ondernemen nu vrijwel alle coronabeperkingen zijn afgeschaft. Met die waarschuwing komt belangenvereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), nadat vrijdag officieel bekend is geworden dat de meeste coronasteun per 1 april stopt. Het is volgens de branchevereniging belangrijk dat het kabinet met een plan komt waarmee ondernemers ook de komende jaren overleven.