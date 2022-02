Wall Street opgelucht na aankondigingen Biden over sancties

Amerikaanse beleggers zijn opgelucht dat president Joe Biden de Russische oliebranche min of meer spaart bij de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook heeft Biden aangekondigd meer strategische oliereserves vrij te geven om te zorgen dat de inflatie niet extra sterk zal oplopen door het conflict. De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag met winsten, terwijl er aan het begin van de sessie nog sprake was van fikse koersverliezen.