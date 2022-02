Het bestuur van de Tweede Kamer stelt een „breed onafhankelijk onderzoek” in naar de sociale veiligheid in het parlementsgebouw. Kamervoorzitter Vera Bergkamp laat weten dat alle Kamerbewoners - parlementariërs, fractiemedewerkers en ambtenaren - worden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig en de resultaten zijn niet herleidbaar naar personen, fracties of diensten.