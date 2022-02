Inval Oekraïne heeft nog geen grote gevolgen voor bloemensector

De Russische inval in Oekraïne heeft nog niet direct gevolgen voor de export naar beide landen door de Nederlandse bloemen- en plantensector. Dat stellen veilingorganisatie Royal FloraHolland en branchevereniging Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB). „Het voelt een beetje ongemakkelijk om over bloemen en planten te praten terwijl het daar oorlog is, maar er zijn geen sancties waardoor de uitvoer naar Rusland wordt bemoeilijkt”, zegt VGB-directeur Matthijs Mesken.