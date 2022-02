Faunabeheerders of jagers in de provincie Utrecht mogen voorlopig niet schieten op wilde zwijnen, knobbelzwanen of vossen. De provincie Utrecht had ontheffingen afgegeven voor de jacht op deze diersoorten, maar de rechtbank Midden-Nederland heeft er een stokje voor gestoken. De provincie moet beter motiveren waarom de dieren gedood zouden moeten worden.