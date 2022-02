Het Havenbedrijf Rotterdam maakt zich grote zorgen over de Russische invasie in Oekraïne. De grootste haven van Europa waarschuwt dat de ontwikkelingen rond Oekraïne een grote impact kunnen gaan hebben op de handelsstromen en de energiemarkt. „Ik werd met een zeer ongemakkelijk gevoel wakker”, zei topman Allard Castelein van het Havenbedrijf in een toelichting op de jaarcijfers.