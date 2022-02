ForFarmers merkt prijsdruk en vreest impact conflict Oekraïne

De oplopende prijzen voor grondstoffen en energie zorgen voor hoofdbrekens bij voederbedrijf ForFarmers. De onderneming had het vorig jaar lastig om de hogere kosten volledig doorberekend te krijgen waardoor de winstmarge onder druk stond. Wat daarbij meespeelde is dat het voor boeren sowieso lastiger is geworden om te ondernemen. Ook dierziektes, zoals de rondwarende vogelgriep, spelen daar een rol in. Het bedrijf verwacht ook dat de grondstof- en energieprijzen hoog blijven, mede gezien de „zorgwekkende politieke situatie” rondom Rusland en Oekraïne.