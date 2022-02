De Russische president Vladimir Poetin heeft een militaire operatie aangekondigd in Oekraïne. Gevechten tussen Oekraïense en Russische strijdkrachten zijn daarbij „onvermijdelijk”, zo zei hij in een onaangekondigde toespraak op Russische staatstelevisie. Die gaf hij op hetzelfde moment dat de VN-Veiligheidsraad bijeen was in een spoedzitting.