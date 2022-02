Het Havenbedrijf Rotterdam komt met cijfers over de overslag en de financiële prestaties in 2021 naar buiten. Vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar het vervoer van zeecontainers hard toegenomen. Ook zijn de transportprijzen daardoor sterk gestegen. Het is nu de vraag of de haven volledig is hersteld van de impact van de uitbraak van de pandemie in 2020 toen de overslag nog sterk daalde.