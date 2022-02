”Belastingdienst doet Kafka verbleken”, kopt Trouw. ”De strategie rond coronatesten is kafkaësk”, meldt de Belgische krant De Morgen. Wie is die mysterieuze schrijver die zelfs een eigen definitie in het woordenboek heeft? En waarom spreken zijn verhalen over een tor en een oneindige rechtszaak ons juist in deze tijd zo aan?