De Nederlandse overheid moet het huidige beleid ten opzichte van de vogelgriep drastisch veranderen en inzetten op een vaccin voor pluimvee. Die oproep doet de Dierenbescherming in een open brief aan de politiek. Donderdag debatteert de verantwoordelijke Tweede Kamercommissie over onder meer de vogelgriepuitbraak in Nederland.