Stevige verliezen op Wall Street door spanningen Oekraïne

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke verliezen de handel uitgegaan. Beleggers zijn nog altijd nerveus vanwege de oplopende spanningen in Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin erkende de onafhankelijkheid van de hele Donbas-regio. Ook kreeg hij groen licht van het parlement om militaire steun te geven aan de Russischsprekende separatisten in het buurland. De Verenigde Staten en Europa kwamen daarop met sancties.