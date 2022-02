„De dood is een onderdeel van ons leven. Toch praat ruim een op de drie mensen nooit over de dood. Terwijl het juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar erbij te helpen.” Met deze woorden opent SIRE op haar website de onlangs gestarte campagne ”De dood. Praat erover, niet eroverheen”.