De scheidslijn tussen de psalmen en evangelische aanbiddingsmuziek is niet zo helder meer, betoogt Jaco van der Knijff (RDM 12-02). De vragen in zijn artikel vragen inderdaad om een vervolg. Daarbij moet die scheidslijn ons niet op het verkeerde been zetten. Voor lofprijzing en aanbidding hoef je niet naar evangelische liederen te gaan. De psalmen bieden de rijkste aanbidding.