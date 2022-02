Test: Tokkelinstrument met een twist

Warm en melodisch klinken de tonen van de ”Populele 2 Pro” door de kamer. Het handzame instrument lijkt in veel opzichten op de gewone ukelele – een traditioneel tokkelinstrument uit zuidelijke streken. Een aan-uitknop, ritmisch knipperende ledlampjes in de hals en knoppen waarmee de nagalm en klank kunnen worden beïnvloed, verraden echter dat dit een ukelele is met een twist. En o ja, het oorspronkelijke luitachtige instrument had ook geen USB-aansluiting.