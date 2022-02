Het zal zeker dagen en mogelijk weken duren voordat alle schade na storm Eunice in Amsterdam is opgeruimd, laat een woordvoerder van de gemeente weten. „Er wordt met man en macht gewerkt om alles op te ruimen.” Gevaarlijke bomen worden zo snel mogelijk geruimd. Naar verwachting zijn er in de hoofdstad honderden bomen omgewaaid door de storm.