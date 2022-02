Amerikaanse beurstoezichthouder ontkent beschuldigingen van Musk

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC ontkent dat Tesla-topman Elon Musk doelwit is van een eindeloze en aanhoudende reeks onderzoeken. Dat laatste beweerde een advocaat van Musk eerder deze week, maar volgens de SEC staan er in de beschuldigingen zaken die niet kloppen. „Dat is gewoon niet waar”, zegt een advocaat van de waakhond bijvoorbeeld over een bewering van het kamp van Musk dat de SEC om een bepaalde kwestie diverse dagvaardingen heeft uitgevaardigd.