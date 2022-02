Bij verzekeraars komen nog altijd veel meldingen binnen over stormschade en bijbehorende verzekeringsvragen. De meldingen lopen nu ook deels in elkaar over, omdat na storm Dudley van woensdag nu ook storm Eunice erbij is gekomen. Verzekeraars zetten daarom extra personeel in om alle schademeldingen te kunnen afhandelen, laten Interpolis, Univé en Centraal Beheer weten.