Bodemonderzoeker Fugro was vrijdag een uitblinker op de aandelenbeurs in Amsterdam, dankzij goed ontvangen resultaten. Ook chiptoeleverancier Besi kwam met cijfers en werd hoger gezet door beleggers. Verder bleef de aandacht op de financiële markten uitgaan naar de ontwikkelingen rond Oekraïne. Op Wall Street waren donderdag stevige koersverliezen te zien door zorgen over een Russische invasie van Oekraïne.