In Nederland dreigen claims voor geannuleerde vluchten binnenkort te vervallen. In maart is het namelijk twee jaar geleden dat veel vluchten uitvielen door de uitbraak van de coronapandemie. Passagiers die nog geen geld hebben teruggekregen van luchtvaartmaatschappijen lopen daardoor het risico de claim kwijt te raken, waarschuwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).