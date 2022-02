Op Schiphol zijn vrijdagochtend in totaal ongeveer 300 vluchten geannuleerd in verband met de storm Eunice. Een woordvoerder van de luchthaven verwacht dat het aantal geannuleerde vluchten gedurende de dag nog zal toenemen. In totaal stonden er voor vrijdag zo’n 1000 aankomende en vertrekkende vluchten gepland.